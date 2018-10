Romania este statul din Uniunea Europeana care aloca cel mai mic procent din PIB (5,1% in 2014) pentru sanatate, la polul opus fiind Suedia, Franta, Germania si Olanda care in 2014 au alocat fiecare aproximativ 11% din PIB in acest scop, arata datele...

Buna ziua Iasi, 15 Februarie 2017