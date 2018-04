Echipa masculină de curling a României va participa, sub comanda antrenorului ceh Vlastimil Vojtus la Campionatele Europene, Divizia C, la Copenhaga, în perioada 12-16 aprilie, potrivit site-ului Federaţiei Române de profil.

Vojtus va pregăti echipa României pentru a şaptea oară. „Îmi aduc aminte de cea mai bună performanţă din istoria echipei României. Aceasta a jucat în Copenhaga în 2013 luând medalia de argint (n.r. - în Divizia C). Cred că spiritul victoriei echipei noastre va reveni odată cu întoarcerea în această locaţie. Aştept cu nerăbdare campionatul şi cred în succes", a declarat Vlastimil Vojtus (42 de ani), un antrenor cu...