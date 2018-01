Elena Mateescu, directorul Administratiei Nationale de Meteorologie, a transmis, marți, un avertisment in ceea ce priveste repetarea episodului de la Timisoara, cand o furtuna deosebit de violenta a maturat tot in cale, in luna septembrie a anului trecut, lasand in urma ei 8 morti, zeci de raniti si pagube materiale uriase.

"Da, evenimentul de la Timisoara din 17 septembrie, nu a fost un caz singular. Au mai fost in istoria masuraturilor meteorologice astfel de fenomene. Din pacate convectia rapida a ceea ce inseamna... citeste mai mult