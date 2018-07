Romania se afla pe locul al doilea printre tarile de provenienta a imigrantilor in cele 24 de state membre ale Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE) in 2009. In acel an, 255.000 de romani au imigrat in tari OCDE, potrivit...

Gazeta de Cluj, 13 Iulie 2011