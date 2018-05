Institutul Cultural Român, prin Centrul Cărții și Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneția, organizează, în perioada 10–14 mai 2018, pentru al zecelea an consecutiv, participarea României la cea mai importantă manifestare de profil din Italia, Salonul Internaţional de Carte de la Torino - Salone Internazionale del Libro 2018. Grafica standului României evocă Centenarul Primului Război Mondial şi al Marii Uniri și are logoul ROMANIA 1918 {100} 2018.

Tema generală din acest an a Salonului Internaţional de Carte de la Torino, ajuns la cea de-a 31 ediție, este „Un giorno, tutto questo“/ „Într-o bună zi, toate acestea“.

La evenimentele... citeste mai mult

azi, 13:28 in Cultura-Media, Vizualizari: 26 , Sursa: Amosnews in