Mulţi dintre noi am auzit despre Expoziţia Universală de la New York, din anul 1939, la care a participat şi România. Deşi Europa era în fierbere, americanii organizau acea grandioasă manifestare. Aflându-mă în America, a venit vremea să dau de urma măreţului eveniment. Sursa: ziarul Universul, din acea perioadă. În 1939, transatlanticul „General Vonsteuben” a părăsit portul Constanţa, cu destinaţia New York. Aducea în America delegaţia României. Aici, manifestarea s-a desfăşurat pe mai multe planuri. În cadrul pavilionului României, şi anume în Casa Românească, s-au montat 14 standuri într-o sală... citeste mai mult