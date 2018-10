Peste 30.000 de bilete s-au vândut pentru meciul dintre ROmânia ş iSerbia.

Cu 5 puncte după primele 3 jocuri, naţionala pregătită de Cosmin Contra are şansa de a juca pe teren propriu pentru poziţia întâi în grupă, una care ar mări şansele de calificare la EURO 2020 şi ar poziţiona România mai bine la tragerea la sorţi a preliminariilor Campionatului European de peste doi ani.

Cel mai bun parcurs din 2007

Partida cu Serbia vine într-un moment în care prima reprezentativă are cel mai bun parcurs într-un an din 2007 încoace. Până acum, în 2018, tricolorii au obţinut 5 victorii şi două remize. Rezultatele sunt: 2-1 Israel, 1-0 Suedia, 3-2 Chile, 2-0 Finlanda, 0-0 Muntenegru, 2-2 Serbia,... citeste mai mult

