Echipa de spada feminin a Romaniei, compusa din Ana Maria Popescu, Raluca Sbarcea, Maria Udrea si Amalia Tataran, a iesit din competitie de pe tabloul de 16, dupa ce a pierdut meciul contra Coreei de Sud cu 30-36.

Partida a inceput cu Ana Maria Popescu in prim plan care a punctat pentru 3-2 contra lui Young Mi Kang. Raluca Sbarcea a marit avantajul pentru Romania in duelul cu Injeong Choi (8-6), dupa care Maria Udrea a pierdut acest avantaj: 10-11 dupa asaltul ei contra lui Hyein Lee.

Din acel moment, sud-coreencele nu au mai pierdut conducerea in meci, marindu-si usor avantajul pe tabela