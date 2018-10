Echipa naţională a învins cu 2-1 selecţionata Lituaniei, joi seara, pe stadionul LFF din Vilnius, în Grupa a 4-a din Seria C a Ligii Naţiunilor. Golul victoriei a fost marcat în minutul 94 de Alexandru Maxim. România a obţinut prima sa victorie în această competiţie, după două egaluri, 0-0, acasă, cu Muntenegru şi 2-2, în deplasare, cu Serbia.

Declarații după meciul România - Lituania EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link: Maxim a marcat la naţională după mai bine de un an. “Joc bine sub presiune. Important este să facem toată țara fericită!”, a declarat jucătorul care a decis victoria la Vilnius.

Autorul primului gol, Alexandru Chipciu, a declarat că nu e uşor... citeste mai mult

