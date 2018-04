Romania in topul saraciei: 1 din 5 romani abia reuseste sa supravietuieasca Un raport publicat de Eurostat scoate la iveala o realitate dura a Romaniei: 1 din 5 romani nu isi permite un trai decent.

Potrivit Eurostat, 19% dintre romani traiesc la limita supravieturii, resemnandu-se cu mai putin decat strictul necesar pe luna. 1 din 5 romani nu isi permite sa-si achite la timp ratele si facturile, nu se hraneste regulat cu carne, nu pleaca in vacante, nu isi permite o masina sau un telefon.

Rata saraciei a atins o cota ingrijoratoare in Romania, unde 9,4% dintre romani nu pot sa-si... citeste mai mult