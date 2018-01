Formula One Management a publicat la începutul acestui an câteva statistici despre audiența Formulei 1 în sezonul 2017. Potrivit datelor oficiale, cursele de Formula 1 au avut 352.3 milioane de telespectatori unici, în creștere cu 6.2% comparativ cu 2016. De altfel, 2017 a devenit primul an după 2010 în care audiența Formula 1 este în creștere.

Numărul mai mare de telespectatori se datorează în mare măsură progreselor majore realizate de Ferrari. De exemplu, în Italia, numărul telespectatorilor a crescut cu 19%, însă cea mai mare creștere a fost înregistrată în China (42%). Pe de altă parte, Brazilia este în continuare... citeste mai mult

