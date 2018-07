Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral (ABADL) sarbatoreste, si in acest an, Ziua Internationala a Marii Negre. Ziua de 31 octombrie a fost desemnata „Ziua Internationala a Marii Negre” in anul 1996, cand toate cele sase tari riverane -...

Observator de Constanta, 31 Octombrie 2011