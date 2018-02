Nu vreau sã scriu despre ce ni se intamplã nouã, romanilor care trãim in Romania, pe termen scurt. Spre exemplu cã in Romania s-a inregistrat cea mai mare crestere economicã din 2008 incoace, dar in acelasi timp avem cea mai mare inflatie din ultimii cinci ani – 4,7% -, fapt care inseamnã cã, intr-adevãr, consumãm mai mult, dar nu produse fãcute in Romania, ci produse importate din alte tãri. Altfel spus, ii ajutãm pe altii sã o ducã mai bine. Nu vreau sã scriu nici despre legile justitiei sau despre faptul cã suntem unici in Europa, pentru cã avem un partid – cel care conduce acum tara – care este si la putere, si in opozitie... citeste mai mult