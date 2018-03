Romania importa cu 775 de milioane de euro mai mult decat exporta In prima luna din 2018, fata de ianurie 2017, deficitul balantei comerciale a crescut cu 169,8 milioane de euro, ajungand la 775 milioane de euro.

Exporturile au avansat cu 15,9%, la 5,43 de miliarde de euro, iar importurile cu 17,3%, la 6,2 miliarde de euro, potrivit Institutului National de Statistica. In raport cu decembrie 2017, exporturile din ianuarie 2018 au crescut cu 20,7%, iar importurile cu 1,5%.

Valoarea schimburilor intra-UE28 de bunuri, in ianuarie 2018, a fost de 4,15 miliarde de euro, la expedieri, si de 4,59 miliarde de euro, la introduceri, reprezentand 76,5%... citeste mai mult