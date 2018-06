Campionatele Europene de MMA - 2018, organizate în aceste zile la București de către Federația Română de KEMPO în parteneriat cu IMMAF, au adunat la start cei mai buni luptatori de MMA din peste 26 de țări europene. Evenimentul, transmis live in 108 tari la nivel mondial, desfășurat sub autorizarea Ministerului Sportului și Tineretului, este apreciat la superlativ de toti cei prezenti.



Competitia este una de mare anvergura, anduranta si dificultate, media fiind de 16 tari participante per... citeste mai mult