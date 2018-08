Romania, fruntasa intr-un clasament ingrijorator al Uniunii Europene Romania a fost in anul 2015 a patra tara din UE intr-un clasament al numarului de omucideri, releva o statistica publicata luni de Eurostat.

Din cele circa 5,2 milioane de decese raportate in Uniunea Europeana in anul 2015, aproximativ 3.600 (0,07%) au fost cauzate de violente. Majoritatea victimelor, respectiv 64%, au fost barbati. Aceeasi statistica a constatat o scadere a ratei omuciderilor pe ansamblul blocului comunitar. In anul 2002 procentul lor a fost de 1,3% la 100.000 de... citeste mai mult