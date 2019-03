Romania trece la ora de vara! In fiecare an, in ultima duminica a lunii martie, tara noastra schimba ora, trecand la programul de vara. In fiecare an, in ultima zi de duminica din luna martie trecem de la ora de iarna, la cea de vara. Asadar, trebuie...

Buna ziua Iasi, 4 Martie 2017