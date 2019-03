Secretarul de stat Radu Podgorean a participat astăzi, 22 aprilie 2015, la seminarul cu tema „Enhanced co-operation between Romania and the OECD”, organizat în parteneriat de Secretariatul pentru Relaţii Globale (GRS) al Organizaţiei de Cooperare şi...

Ziua de Constanta, 22 Aprilie 2015