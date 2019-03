Din lotul deplasat de Cosmin Contra la Stockholm lipsesc jucători care să fie legitimaţi la formaţii mari.

În schimb, nordicii au convocat oameni de la AS Roma, Feyenoord sau Sampdoria.

Lotul Suediei pentru meciurile cu România şi Norvegia

Nume Club Selecţii / Goluri

Portari

Robin Olsen AS Roma 27/0

Karl-Johan Johnsson Guingamp 7/0

Kristoffer Nordfeldt Swansea 10/0

Fundaşi

Mikael Lustig Celtic 74/6

Anton Tinnerholm New York FC 9/0

Andreas Granqvist Helsingborgs 81/9

Ludwig Augustinsson Werder Bremen 24/1

Filip Helander Bologna 6/0

Emil Krafth Amiens 18/0

Sotirios... citeste mai mult

acum 23 min. in Sport, Vizualizari: 11 , Sursa: Adevarul in