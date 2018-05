Romania fara contrabanda: Toate produsele care intra in tara vor fi scanate Ministrul Finantelor Publice a declarat ca toate punctele vamale vor fi reabilitate si modernizate pana la sfarsitul acestui an, pentru ca toate produsele ce intra in tara sa fie scanate.

Toate punctele vamale urmeaza sa fie modernizate cu aparatura de ultima generatie, care va scana fiecare produs care este adus in Romania.

"E un obiectiv foarte ambitios, dar care se va realiza. Toate punctele vamale din aceasta tara vor fi modernizate (...) Pana la final de an, cel tarziu in 2019, vreau sa le vedem reabilitate.

Daca... citeste mai mult