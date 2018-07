Romania este trimisa in fata Curtii de Justitie a UE pentru neaplicarea normelor privind combaterea spalarii banilor Comisia Europeana a trimis, astazi, Romania si Grecia in fata Curtii de Justitie a UE pentru neindeplinirea obligatiei de a transpune in legislatia nationala a patra Directiva privind combaterea spalarii banilor.

Irlanda a transpus doar o parte foarte mica a normelor si, prin urmare, este si ea trimisa in fata Curtii de Justitie. Comisia a propus impunerea de catre Curte a platii unei sume forfetare, precum si a unor penalitati zilnice pana cand... citeste mai mult