Între 15-18 martie are loc în Germania Târgul de Carte de la Leipzig. La primul mare târg de carte german al primăverii, aproape 2400 de expozanţi din peste 40 de ţări vor prezenta lucrările lor unui număr de ca. 200.000 de vizitatori.

Invitatul de onoare la ediţia din acest an a Târgului de Carte de la Leipzig este România. Sub motto-ul 'Zoom în România' va fi prezentată scena românească culturală în peste 50 de manifestări. Călătoria literară ne va purta cu acest prilej nu numai printre clasicii români, ci prin peste 40 de traduceri noi, care vor fi