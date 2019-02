Romania este laudata lumii pentru progresele realizate in tratarea AVC / Multe vieti vor fi salvate

Saptamana trecuta, la Cluj, in cadrul Universitatii de Medicina si Farmacie “Iuliu Hatieganu” a avut loc, sub coordonarea profesorului in neurologie dr. Dafin Muresanu, Scoala Doctorala in Neurostiinta.

Acest eveniment medical a adus invitati de renume mondial in amfiteatrul Universitatii, precum presedintele Organizatiei Mondiale de Stroke (WSD), prof. Michael Brainin, profesorul Naran Bornstein, directorul WSD si presedintele Societatii de Neurologie din Ungaria, prof. Laszlo Csiba. Alaturi de ei a fost si ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, care, in cadrul acestui eveniment a anuntat... citeste mai mult