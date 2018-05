Datele publicate, astazi, de Eurostat releva ca, in prima luna din 2016, volumul comertului cu amanuntul a crescut, in Romania, cu 15,6%, fata de ianuarie 2015, fiind cea mare crestere, in ritm anual, dintr-o tara membra a Uniunii Europene. In acelasi...

Manager, 3 Martie 2016