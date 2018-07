Romania e campioana la cheltuieli militare Tara noastra a inregistrat cea mai mare rata de crestere a cheltuielilor militare in perioada 2016-2017, conform unui raport al Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI).

Rata cresterii, de aproximativ 50%, a cheltuielilor militare in Romania ne situeaza in fruntea clasamentului mondial in ceea ce priveste alocarile bugetare catre acest sector.

Cele aproximtiv 4 miliarde de Dolari distribuite in Romania catre domeniul militar in perioada 2016-2017 sunt consecinta inceperii implementarii planului de modernizare si expansiune a fortelor armate.

Ministerul Apararii Nationale (MApN) are alocat de la bugetul de stat 11,022232... citeste mai mult

