România are trei victorii în patru meciuri în Grupa C, după ce a trecut de Taiwan (3-0), Polonia (3-1) şi Cehia (3-1), cedând doar cu Olanda (1-3).

Cu acest bilanţ, echipa formată din Eliza Samara, Bernadette Szocs, Daniela Dodean-Monteiro, Adina Diaconu şi Irina Ciobanu ocupă locul 2 din 6 şi diseară (ora 21.00) va disputa o partidă crucială pentru calificarea în sferturi.

Tricolorele vor întâlni Coreea de Nord, care conduce grupa C cu 8 puncte, cu unul mai mult decât România.

După acest meci, în funcţie de clasamentul final, câştigătoarea grupei va merge în sferturile Mondialului, în timp ce ocupantele locurilor 2 şi 3 vor juca meciuri de baraj pentru... citeste mai mult

