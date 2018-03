Romania datoreaza mai putini bani si a consemnat excedent de cont curent, in prima luna din 2018 In ianuarie 2018, contul curent al balantei de plati a inregistrat un excedent de 216 milioane de euro, comparativ cu 258 milioane euro, in ianuarie 2017, arata datele provizorii ale Bancii Nationale a Romaniei.

In structura, balanta bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 169 milioane de euro, iar balanta veniturilor secundare, balanta veniturilor primare si balanta serviciilor au inregistrat excedente mai mari cu 69 milioane de euro, 55 milioane, si respectiv 3 milioane. Investitiile directe ale nerezidentilor, in Romania, au insumat 310 milioane de euro, fata... citeste mai mult