Am observat o creștere în ultimele săptămâni a frecvenței mesajelor euro-sceptice. Mai mult, chiar o accentuare a acelora potrivit cărora România trebuie să-și recâștige pierduta suveranitate statală și economică. Cică am fi acum un fel de colonie, că de fapt asta am fi fost tot timpul. Am fi azi colonia "imperialismului capitalist", exprimat oareșcum prin Uniunea Europeană. Mie îmi sună asta anacronic, dar ținând cont că mesajul vine mai ales de la unii care din școală, liceu și facultate au învățat să înfiereze capitalismul "muribund și în putrefacție", nu pot decât să primesc ideea cu dezgust. Mă bucur însă să constat că majoritatea românilor păstrează...