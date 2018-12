A avea cea mai rapidă creştere din UE nu te face mai bogat, o demonstrează an de an România. Continuăm să fim ţara europeană cu cel mai scăzut nivel de trai, o ţară în care aruncă majoritatea veniturilor lunare în rate la bănci şi în produsele zilnice esenţiale: alimente, haine, costul utilităţilor (apă caldă, căldură, electricitate, gaz metan). De fapt, noi, românii, nu am acumulat deloc bunăstare în anii de creştere economică, ci am alimentat acumularea de bunăstare a confraţilor europeni de la care importăm tot felul de bunuri şi servicii. Mâncarea lor - pe masa noastră, banii noştri - la ei în portofele. În schimb, noi, românii, am acumulat mai... citeste mai mult