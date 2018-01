Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat, marti, Romania in cazul Ionel Garcea, un detinut care a murit in penitenciar in 2007, pentru moartea caruia nu s-a facut o ancheta efectiva, potrivit unui comunicat al ONG-ului, citat de Mediafax. Cazul lui Garcea, care nu avea rude, a fost sustinut atat in instantele interne, cat si la CEDO de APADOR-CH. Ionel Garcea s-a nascut in 1973 si a murit la 19 iulie 2007 la Spitalul Penitenciar Rahova. Condamnat, in 2002, la sapte ani inchisoare pentru un viol pe... citeste mai mult

