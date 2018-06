Romania, "cea mai putin remarcata destinatie de vacanta a Europei", potrivit unei prestigioase reviste britanice Romania este "una dintre cele mai putin remarcate - daca nu chiar cea mai putin remarcata - destinatii de vacanta ale Europei", fiind un loc care "are absolut tot" pentru a fi pe placul turistilor, afirma un jurnalist britanic dupa o vizita in tara noastra, autorul unui articol publicat in editia online a revistei The Spectator.

Mai multe despre romania, europa, vacanta, revista, destinatie Sursa foto:... citeste mai mult

acum 52 min. in Externe, Vizualizari: 16 , Sursa: 9am in