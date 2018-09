România a înregistrat în iulie cea mai mare scădere a volumului lucrărilor de construcţii din Uniunea Europeană (UE), atât faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, de -17,4%, cât şi faţă de luna precedentă, de -9,1%, arată datele publicate miercuri de Eurostat, oficiul european de statistică.

În iulie 2018 faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, cele mai mari creşteri ale producţiei în construcţii din rândul statelor membre au fost în Ungaria (plus 38%), Slovenia (plus 26,3%) şi Polonia (plus 16,6%), Cele mai mari scăderi au fost înregistrare în România (-17,4) şi Spania (-4,1%). În iulie, comparativ cu luna precedentă, cele mai mari creşteri ale volumului lucrărilor în... citeste mai mult