Rata anuala a inflatiei in august 2012 a urcat in Uniunea Europeana la 2,7%, de la 2,5% in iulie, potrivit datelor revizuite, ce au fost publicate vineri de Institutul European de Statistica (Eurostat). De asemenea, in zona euro, inflatia a crescut la...

Econtext, 14 Septembrie 2012