Simona Halep este așteptată la Cluj, pentru meciul de FedCup România-Canada. Simona Halep încă acuză probleme la gleznă, după accidentarea suferită în turul I la Australian Open și nu știe dacă va putea să joace în Fed Cup contra Canadei. Totuși, spune că marți va ajunge la Cluj. Ea va fi cazată la apart-hotelul Platinia, aflat la mică depărtare de Sala Polivalentă.

"M-am relaxat foarte bine. Am avut o săptămână de pauză și nu am făcut mai nimic. Am încercat să dorm cât se poate de mult ca să pot să recuperez tot ceea ce am dat pe teren la Australian Open.