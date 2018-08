Romania, bomba cu ceas inainte de preluarea presedintiei Consiliului Uniunii Europene

Spectacolul pus in scena de actuala coalitie de guvernare are un singur scop: controlul politic al justitiei si serviciilor de informatii, singurele institutii din Romania care inca nu sunt total subordonate pentru a desavarsi regimul autocratic instaurat dupa alegerile parlamentare din 2016. In acest timp, capacitatea administrativa a executivului si a institutiilor subordonate a continuat sa scada, pana la nivelul la care ne intrebam daca in Romania mai guverneaza cineva.

Criza majora generata de pesta porcina este un exemplu elocvent privind incapacitatea de reactie a autoritatilor de la noi si lipsa oricarei strategii de a veni cu solutii. Sub ochii nostri, se... citeste mai mult