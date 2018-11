Doar două țări din Europa au mai mulți preoți pe cap de locuitor decât România, în rest nu ne întrece nimeni la la numărul de patrafire.

Potrivit unor date centralizate si publicate de Jo Di Graphics, in Romania sunt peste 80 de preoti la suta de mii de locuitori.

Suntem depasiti doar de Italia, care are 82, si de Grecia care este in fruntea clasamentului cu 87.

La polul opus se afla Cehia cu 18 si vecinii bulgari cu 12 preoti la 100 de mii de locuitori. Adica de 7 ori mai putin!

Mai multe detalii. de la Andreea Cigolea:

citeste mai mult