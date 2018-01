Articol de — Marian Ursescu Vineri, 05 Ianuarie, 23:02

Romania a trecut clar de Bahrain, in primul meci la Trofeul Carpati, dar asiaticii au condus la pauza!

Bahrain nu e un nume mare in handball. Au fost prezenti insa la ultimul Campionat Mondial, unde au ocupat insa doar locul 23, penultimul! Mai mult, din acest an, nationala asiatica este condusa de islandezul Gudmundur Gudmundsson, cel care a dus Danemarca spre aurul olimpic la Rio 2016!

Si vicecampioana Asiei a pus mari probleme “tricolorilor”, aseara, la Calarasi! Cu o aparare exacta si cu contraatacuri rapide, Bahrain s-a distantat la 8-3, a... citeste mai mult