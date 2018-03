Foarte multi straini au auzit de minunile de la această mănăstire. Budistii din China si Japonia vin in pelerinaj acolo.

Cu toate acestea, accesul femeilor este interzis prin legamint, iar incalcarea sa atrage pedepsirea vinovatei. Tot aici se fac exorcizari in mare taina si doar tinind post. In fiecare luna, mii de pelerini trec pragul manastirii. „Recordul“ a fost inregistrat in Postul Pastelui, cind numarul acestora a fost mai mare de 3.000.

