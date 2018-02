În anul Centenarului Marii Uniri, România are șansa uriașă de a se face cunoscută la nivel internațional printr-un proiect ce poate asigura țării un loc solid pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO.

Este vorba despre proiectul cultural LIMES (2015-2019), care prevede valorificarea vestigiilor de pe teritoriul României ale graniței fortificate nord-dunărene a Imperiului Roman. Programul LIMES face parte dintr-un proiect amplu “Frontiers of the Roman Empire” (FRE) ce cuprinde monumente UNESCO cu porțiunile din Europa unde în primele secole ale erei noastre se putea vedea acest... citeste mai mult