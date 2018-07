România are asigurată o primă medalie la categoria sub 18 ani, la Campionatele Europene de tenis de masă de la Cluj, după victoria echipei de juniori fete, scor 3-2, în faţa Serbiei.

Tania Plăian a adus punctul decisiv al victoriei, scor 3-1 în faţa Tanijei Jokic, într-un duel în care, din nou, ca şi în optimi, toate cele trei fete din echipa pregătită de Petre Arnăutu au adus câte un punct.

"M-am simţit foarte bine la meci, de fapt - m-am sim'it excelent, pentru că am intrat pozitivă, ştiind că aveam multe victorii la adversara mea directă şi sunt foarte, foarte fericită pentru că... citeste mai mult

