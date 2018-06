Romania are din nou mai multa energie din surse nucleare Compania Nuclearelectrica SA a anuntat ca lucrarile aferente opririi planificate a Unitatii 1 CNE Cernavoda au fost finalizate in data de 4 iunie 2018.

Sincronizarea la Sistemul Energetic National s-a realizat, tot astazi, la ora 05.02. Unitatea 1 a intrat in programul de oprire planificata, in vederea efectuarii lucrarilor de mentenanta planificate, realizate o data la doi ani pentru fiecare unitate.



In perioada opririi planificate s-au efectuat peste 10.500 de activitati... citeste mai mult