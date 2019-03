Un studiu realizat de PwC România arată că România are cel mai scăzut grad de intermediere financiară din Uniunea Europeană: 25,7%, de 3 ori mai mic decât media UE.

România este sub media UE de 83%, în ce priveşte intermedierea financiară, dar şi sub cea a economiilor emergente, precum Polonia şi Cehia (52%), Bulgaria (51%).

Intermedierea financiară a scăzut la 26,4%, în 2017, de la o medie de aproximativ 39%, în anii 2010- 2011. În acelaşi timp, ratele ROBOR la 3 şi 6 luni au înregistrat un trend descrescător, revenind pe creştere începând cu 2017, în... citeste mai mult