Romania are cei mai multi locuitori fara un ban pus deoparte Un studiul realizat de ING releva ca 26% dintre gospodariile din Europa nu au o letcaie pusa la pastrare pentru zilele negre.

Cele mai multe persoane care nu au economii sunt in Romania (36%), Germania (29%), Belgia, Polonia si Marea Britanie, fiecare cu 27%. Luxembourg, tara cu cel mai mare PIB pe cap de locuitor inclusa in studiu, este la polul opus, cu numai 13% dintre persoane care nu au economii.

In ceea ce priveste datoriile, cu exceptia creditelor ipotecare, gospodariile din Romania enumera imprumuturile personale (39%), cardurile de credit (27%), datorii la prieteni sau familie (17%) si descoperiri de cont... citeste mai mult