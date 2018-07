Romania are cea mai scazuta prognoza economica din Europa Concluziile studiului GfK privind climatul de consum in Europa pentru al doilea trimestru din 2018 arata ca sentimentul consumatorilor din cele 28 de state UE s-a imbunatatit usor, in trimestrul al doilea din 2018.

In iunie, acesta a ajuns la 23,2 puncte, in crestere cu 2,6 puncte fata de valoarea din martie. Este cel mai inalt nivel din noiembrie 2017 pana acum.

Prognozele economice in randul consumatorilor romani au continuat sa scada, in trimestrul al doilea. Cu minus 22,2 puncte, in iunie, indicatorul a scazut cu 5,6 puncte, comparativ cu luna martie. Acesta este cel... citeste mai mult