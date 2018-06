România produce 5,8 milioane de tone de deşeuri pe an, cu o medie de 272 de kilograme pe an pe cap de locuitor şi cu o rată de colectare de doar 82,3%, arată studiul Waste Atlas, publicat de organizaţia D-Waste.

Din totalul de deşeuri, 56% este materie organică, 9,9% hârtie şi carton, alte 9,9% reprezintă deşeurile din plastic, apoi 4,1% sticlă, 2,3% metal şi 17,8% alte tipuri de deşeuri. Din acest total, România reciclează doar 3%, fiind al doilea cel mai scăzut nivel din Uniunea Europeană. Cel mai scăzut nivel îl înregistrează Bulgaria, care are o rată de reciclare de 0%.

