Naţionala feminină de tineret a suferit prima înfrângere la Campionatul Mondial de tineret din Ungaria (sub 20 de ani), după ce a cedat cu 29-27 în faţa Olandei, într-un meci din Grupa C. Asta înseamnă că echipa condusă de Gheorghe Tadici se îndreaptă către o optime de finală cu Croaţia sau Suedia, dar victoria cu Angola din ultima etapă devine obligatorie.

România pornit cu şansa a doua în faţa unei naţionale de tineret a Olandei care a crescut în acelaşi ritm cu prima reprezentativă. În urmă cu 2 ani, Olanda nu prindea Mondialul sub 18 ani, anul trecut a terminat pe locul 6 la Euro U19, după o victorie cu... citeste mai mult