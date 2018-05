Reprezentanţii României la Eurovision 2018, membrii trupei The Humans, au ratat calificarea în finala de sâmbătă a competiţiei muzicale, care are loc anul acesta pe scena de la Altice Arena din Lisabona, Portugalia.

De la introducerea sistemului cu semifinale, în 2004, România s-a calificat în fiecare an în finală. O excepţie a fost anul 2016, când România a fost descalificată din start pentru că Televiziunea Română avea datorii la European Broadcasting Union (EBU), organizatorul concursului internaţional.

România, cu piesa "Goodbye", a intrat în competiţie pe... citeste mai mult