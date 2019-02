Simona Halep Simona Halep se mentine pe locul sase in clasamentul WTA, cu 3.785 de puncte. In TOP 100, Romania are in total patru jucatoare: Halep, Monica Niculescu, Irina-Camelia Begu si Alexandra Dulgheru. Lider se mentine Serena Williams...

Evenimentul, 11 Aprilie 2016