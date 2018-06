Romania a preluat presedintia Consiliului Guvernatorilor Bancii Europene pentru Investitii Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, in calitatea sa de guvernator al Romaniei la Banca Europeana pentru Investitii (BEI) a fost numit presedintele Consiliului Guvernatorilor.

Decizia a fost luata in cadrul reuniunii anuale desfasurata la Luxembourg. Presedintia Consiliului Guvernatorilor BEI este asigurata de fiecare stat membru prin rotatie, in conformitate cu protocolul stabilit de Consiliul Uniunii Europene. Aceasta este preluata in cadrul reuniunii anuale a Consiliul Guvernatorilor... citeste mai mult