În materie de agricultură şi industrie alimentară anul 2018 poate fi socotit unul al paradoxurilor: a fost un an al producţiilor agricole record, dar şi al importurilor de produse agroalimentare record, o situaţie pe care autorităţile ar trebui să o aibă în vedere şi să o rezolve.

Veştile bune: România ocupă în acest an locul 3 în Europa la producţia totală de cereale, cu 31,890 milioane tone, şi locul 4 la producţia de grîu, cu 10,247 milioane tone. La porumb, cu o producţie de 18,9 milioane tone, şi la floarea soarelui, cu 3,3 milioane tone, România se află pe primul loc în Europa. La porumb am depăşit Franţa, care a avut o producţie de 12,5 milioane... citeste mai mult